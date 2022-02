Luquinhas jest o krok od przenosin do Nowego Jorku. Sam przyznał to w rozmowie z Gustavo Guimarãesem, brazylijskim dziennikarzem, prowadzącym bloga "Terytorium MLS"

- Negocjacje są prawie zakończone. Temat będzie zamknięty w tym tygodniu - powiedział Luquinhas swojemu rodakowi.

O zainteresowaniu Amerykanów legionistą miała zadecydować jego wszechstronność w środku pola i w ataku. New York Red Bulls ma zapłacić Legii ponad 3 mln euro.

Spodobał mu się projekt

Przedstawicielami klubu MLS zachęcili Luquinhasa przedstawiając mu na czym polega projekt New York Red Bulls, jaka jest struktura i ambicje klubu.

Jak informował Piotr Koźmiński ze "Sportowych Faktów" do Polski na negocjacje z Legią przyleciał już agent piłkarza. W przeciwieństwie do żony i dziecka, którzy w Brazylii czekają na rozwój wydarzeń i prawdopodobnie w ogóle do Warszawy już nie przylecą.

Luquinhas wiosną miał być kapitanem zespołu mistrza Polski. Trener Aleksandar Vuković postanowił w ten sposób nagrodzić postawę Brazylijczyka wobec klubu. Nie robił on bowiem Legii problemów po tym, jak został pobity w autokarze przez kiboli.

Inną drogę obrał Mahir Emreli, którego kariera wciąż znajduje się w zawieszeniu, podczas gdy Luquinhas uczynił kolejny poważny krok do przodu.

25-latek wystąpił w tym sezonie w 31 meczach Legii, zdobył trzy bramki oraz zanotował jedną asystę.