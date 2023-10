Michał Listkiewicz: nie będzie wykluczenia AZ Alkmaar z europejskich pucharów

- Nie ma takiej opcji, absolutnie. I nie ma powodów ku temu. Nie było na trybunach zajść niebezpiecznych dla ludzi. Cała sprawa jest zresztą mocno kontrowersyjna. Pewnie to będzie kolejna kara finansowa, może nakaz rozegrania meczu bez publiczności. Ale nikt klubu z pucharów nie wyrzuci. Pamiętajmy zresztą, że ewentualne zgłoszenie takiego wniosku to broń obosieczna. No bo jeśli chcemy jakiejś bardzo drakońskiej kary, to musimy być gotowi na podobną sankcję w stosunku do obu legionistów , gdyby okazało się, że jednak wdali się w rękoczyny z ochroniarzem czy nie daj Boże policjantem - zaznaczył.

- Oczywiście są to nieakceptowalne słowa, ale nie szukajmy w nich "polonofobii". O ile wiem, to w przeszłości zdarzały jej się podobne wypowiedzi w przypadku bodaj Anglików... Inna rzecz, że gdyby Holendrzy chcieli podejść do tego profesjonalnie, to w takim przypadku - święta w miasteczku i niemożności pogodzenia go z meczem - powinni na ten dzień wynająć stadion na przykład w Amsterdamie. Myślę, że pani burmistrz, o ile Legia w ogóle zgłosiła tę sytuację do UEFA, zostanie poproszona o wyjaśnienie. Kuriozum jest przecież fakt, że kazano ludziom po bilety jechać kilkadziesiąt kilometrów, do Hagi. Czy w takim razie mamy kazać Holendrom wejściówki na Legię odbierać w Płocku? - zakończył.