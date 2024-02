Lincz na młodym graczu Legii. Skandaliczny atak na rodzinę piłkarza

W moim odczuciu ta akcja, po której straciliśmy pierwszego gola, zaczęła się w linii pomocy, gdzie nie byliśmy wystarczająco zdecydowani. Krytyka Tobiasza jest częściowo zasłużona. To młody zawodnik, który ma wahania formy, jednak na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy spisywał się dobrze. Zmiana bramkarza nie będzie remedium na cało zło i nie sprawi, że nagle obrona zacznie się spisywać lepiej

I o ile uwagi z jego ust brzmią konkretnie i rzeczowo, o tyle krytyka pod adresem Tobiasza przekroczyła wszelkie granice. Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii, ale w tym przypadku zaatakowani zostali bliscy piłkarza, co nie ma prawa się wydarzyć.

Skandaliczny atak na rodzinę piłkarza Legii. "Trwa lincz"

Krytyka Tobiasza, poniekąd zasłużona, bo bramkarz Legii nie zagrał dobrze w dwumeczu z Molde , przekroczyła jednak znacznie dopuszczalne granice. Jak przekazał w mediach społecznościowych redaktor naczelny TVP Sport Sebastian Staszewski, doszło nawet do nękania bliskich zawodnika.

Z Molde Kacper Tobiasz nie zagrał wielkich zawodów, każdy ma prawo tak uważać. Ale słyszę, że od wczoraj w wiadomościach do jego rodziców, siostry czy dziewczyny wylewa się cuchnący szlam. Ludzie piszą, że ich syn jest taki, że brat owaki, żeby spierd… Generalnie: syf. A rodzina przeżywa to podwójnie

"Każdy kibic ma prawo do krytyki, tym bardziej po porażce, ale trwa lincz , jakby Legia Warszawa spadła z ligi. A przecież stołeczni odpadli z pucharów z miejsca, do którego żadna polska drużyna - poza Lechem Poznań - dawno nie doszła. Warto więc o tym pamiętać i wrzucić na luz" - dodał.

To nie koniec sezonu dla Legii

Przed Legią, a także przed Kacprem Tobiaszem, cały czas spore wyzwanie w tym sezonie, bo za takie należy uważać walkę o mistrzostwo Polski. Drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia ma pięciopunktową stratę do liderującej Jagielloni Białystok i trzynaście kolejek na to, by ją zniwelować.