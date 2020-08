Wszyscy przebadani zawodnicy oraz członkowie sztabu uzyskali wyniki negatywne testu na koronawirusa - poinformowała Legia Warszawa. Już w środę mistrz Polski zagra z Omonią Nikozja w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Podoliński dla Interii: Nie oczekuję teraz od Legii fajerwerków. Wideo INTERIA.TV

"Informujemy, że zgodnie z obowiązującym protokołem 'UEFA Return to Play', w poniedziałek 24 sierpnia, dwa dni przed meczem II rundy eliminacji Ligii Mistrzów UEFA, drużyna oraz sztab Legii Warszawa przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Reklama

Wszyscy przebadani zawodnicy oraz członkowie sztabu uzyskali wynik negatywny" - napisano w komunikacie Legii Warszawa.

To dobre wieści dla kibiców Legii tuż przed spotkaniem II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Omonią Nikozja. Mistrz Polski zmierzy się z drużyną prowadzoną przez Henninga Berga, byłego szkoleniowca "Wojskowych", w środę o godzinie 21.



Z powodu pandemii koronawirusa eliminacje do europejskich pucharów zostały przemodelowane - o awansie do kolejnej rundy decyduje zaledwie jedno spotkanie.



W pierwszej rundzie eliminacji Legia pokonała 1-0 Linfield FC po bramce Josego Kante.

Zdjęcie Herb Legii Warszawa / Mateusz Grochocki / East News

WG