Liga Mistrzów. Henning Berg: Legia może mieć problemy z Bodoe/Glimt

Szkoleniowiec, który obecnie prowadzi cypryjski zespół Omonia Nikozja stwierdził też, że "Legia gra bardziej fizyczny niż techniczny futbol i jest zespołem nierównym, który często odpada w europejskich pucharach nawet ze stosunkowo slabymi drużynami - to jest problem mentalny tego klubu".

Berg powiedział na łamach największego norweskiego dziennika "Verdens Gang", że atuty Bodoe/Glimt to - poza sztuczną trawą - ogranie ligowe, podczas gdy w Polsce jest przerwa oraz ogromna ambicja, którą klub pokazał zdobywając mistrzoswo kraju. Wygrał 26 z 30 spotkań, strzelając aż 103 bramki.

- Na stadionie Aspmyra gospodarze będą jak zwykle grali bardzo szybko, ofensywnie i w rytmie trudnym dla przeciwnika. Bodoe/Glimt to imponujacy zespół. We wrześniu poważnie przestraszył sam AC Milan w Lidze Europy. Przegrali w Mediolanie co prawda 3:2, lecz nie mieli żadnego respektu dla utytułowanego przeciwnika i strzelili pierwszą bramkę - zauważył norweski szkoleniowiec.

W miniony sezonie Legia odpadła w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z Omonią Nikozja, prowadzoną przez Berga.

Pierwszy mecz pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Bodoe/Glimt i Legią Warszawa odbędzie się w środę w Norwegii. Początek o godz. 18.

