W środę 15 sierpnia Legia Warszawa rozegra pierwszy mecz fazy grupowej Ligi Europy. "Legioniści" udadzą się na wyjazd do Moskwy. Spotkanie z tamtejszym Spartakiem w związku z różnicą czasową rozpocznie się o godzinie 16:30.



UEFA na ten mecz delegowała czarnogórskich sędziów. Na ich czele stanie Nikola Dabanović, a asystować mu będą Milovan Djukić i Vladan Todorović. Rolę sędziego technicznego pełnić będzie Miloš Bošković. Jak UEFA zapowiedziała, tak się stało. Od tego sezonu w fazie grupowej Ligi Europy będzie dostępny system VAR. W spotkaniu Spartak Moskwa - Legia Warszawa przed monitorami VAR zasiądą serbscy arbitrzy: Srdjan Jovanović i Dalibor Djurdjević.



Spartak Moskwa - Legia Warszawa. Kim jest sędzia?

Nikola Dabanović to 39-letni sędzia z Podgoricy. Mecze międzynarodowe prowadzi od 2009 roku, a na swoim koncie ma już m.in. 10 spotkań Ligi Europy, 18 meczów kwalifikacyjnych do europejskich pucharów, a także sporo spotkań Ligi Młodzieżowej UEFA, a także ponad 15 meczów reprezentacji seniorskich. W aktualnym sezonie Nikola Dabanović prowadził dwa spotkania kwalifikacyjne do Ligi Konferencji, w których pokazał 10 żółtych kartek.

Legia Warszawa w losowaniu trafiła do grupy C, w której rywalizować będzie ze Spartakiem Moskwa, SSC Napoli i Leicester City. Z pewnością "Legionistom" będzie trudno wywalczyć awans do fazy pucharowej, jednak puchary żądzą się swoimi prawami i trzeba wierzyć, że drużyna z Warszawy urwie punkty faworytom.



Łukasz Rogowski