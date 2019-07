Odpadnięcie byłoby katastrofą, ale Legia Warszawa ma co najmniej drugie 90 minut, aby odkupić winy z pierwszego spotkania i pokonać przy Łazienkowskiej wicemistrza Gibraltaru Europa FC w rewanżowym meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Śledź przebieg spotkania razem z Interią!

W pierwszym meczu doszło do prawdziwej sensacji, a kibice Legii przecierali oczy ze zdziwienia. Zespół trenera Aleksandara Vukovicia tylko zremisował na wyjeździe z drużyną, która teoretycznie powinna prosić się o jak najmniejszy wymiar kary. Boisko jednak wszystko zweryfikowało, brutalnie z punktu widzenia warszawskiego klubu.

Jednak oczywiście jeszcze nie wszystko stracone. Warunek? "Wojskowi" muszą dzisiaj pokazać nieporównywalnie lepszą grę z dużo niżej notowanym rywalem niż przed tygodniem. W pierwszym meczu z powodu urazu boisko musiał opuścić Vamara Sanogo, który w letniej przerwie powrócił do Warszawy z wypożyczenia do Zagłębia Sosnowiec. W międzyczasie Legia pokonała pierwszoligowego Radomiaka Radom 5-0 w zamkniętym sparingu, a cztery gole strzelił Sandro Kulenović. Tak oto, efektownie, Chorwat przedarł się do pierwszego składu.