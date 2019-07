Trener fińskiego Kuopion Palloseura Jani Honkavaara powiedział, że w czwartkowym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy z Legią w Warszawie jego piłkarze zagrają głębiej w defensywie, ale będą także szukali szans w ataku. - Nie możemy się tylko bronić - podkreślił.

- Legia jest bardzo dobrym zespołem, ale jesteśmy gotowi na takie wyzwanie i mamy plan na mecz. Zdecydujemy się zagrać głębiej w defensywie. Wiemy, jacy piłkarze są dla Legii kluczowi i na pewno będziemy chcieli ich powstrzymać - powiedział Honkavaara.

- Musimy też utrzymywać się przy piłce, nie możemy się tylko bronić. Legia jest jednak bardzo mocna podczas wyprowadzania kontrataków, więc musimy być na to gotowi i rozważnie konstruować swoje akcje - dodał.

W Finlandii rozgrywki toczone są systemem wiosna-jesień. KuPS po 16 spotkaniach zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Prowadzący klub Ilves Tampere zgromadził o dwa punkty więcej i rozegrał o jeden mecz mniej.

- Mieliśmy pewne problemy ze stabilizacją formy, ale teraz wracamy do wysokiej dyspozycji i liczymy na jak najlepszy wynik w Warszawie. Spodziewam się dobrego spotkania - zdradził szkoleniowiec.

Jeszcze w poprzednim sezonie piłkarzem Legii był Fin Kasper Hamalainen. Jego rodacy tego faktu postanowili jednak nie wykorzystywać.

- Szanujemy Hamalainena, a ponieważ jest on przywiązany do Legii, nie staraliśmy się uzyskać od niego żadnych informacji o sposobie jej gry. Ufamy naszym danym oraz statystykom i wydaje mi się, że jesteśmy całkiem dobrze przygotowani pod względem teoretycznym. Wiemy o Legii wszystko co potrzebne - powiedział Honkavaara.

- Oczywiście musimy uważać na Carlitosa, który zawsze jest niebezpieczny i trudny do upilnowania. Andre Martins w środku pola również robi wrażenie. Podobnie jest z ofensywnie usposobionym Walerianem Gwilią. Ciekawym piłkarzem, a przy tym imponującym szybkością, jest Marko Vesovic - ocenił trener fińskiej ekipy.

Początek spotkania w czwartek o godzinie 21.00. Rewanż za tydzień w Finlandii.