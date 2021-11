Funkcjonariusz, który jest bohaterem artykułu "The Athletic", przedstawiany jest jako lubiany przez lokalne środowisko człowiek, przywiązany do klubu Leicester City. W ostatnich latach miał pracować przy wszystkich domowych meczach tej drużyny.

Dave Stevens stwierdził, że wobec gry w fazie grupowej Ligi Europy z rywalami takimi jak Napoli, Spartak Moskwa i Legia Warszawa, stanął wobec największego wyzwania w swojej karierze. Ryzyko starć grup kibicowskich każdej z tych drużyn oceniano wysoko.

Legia Warszawa. Kibice mistrzów Polski zaatakowali policję podczas meczu z Leicester City

Liga Europy. Kibice Legii Warszawa starli się z policją



- Użyli flagi sektorowej za zasłonę, po rozwinięciu jej i uniesieniu nad głowami ubrali maski, później odpalili środki pirotechniczne - opowiadał Stevens o początku zamieszek, do jakich doszło na stadionie Leicester podczas meczu z Legią.

Chwilę później doszło do ataku kibiców przyjezdnych na policję. W wyniku starć fizycznych jeden z policjantów stracił przytomność, dwóch innych trafiło do szpitala. To był najpoważniejszy tego typu incydent na King Power Stadium od lat - Agresja od kibiców Legii była najgorszą, z jaką się spotkałem - stwierdził Stevens.

Jego raport będzie jednym z czynników, które pod uwagę weźmie Komisja Dyscyplinarna UEFA. To ta komórka zdecyduje o przyznaniu kary, jaka prawdopodobnie zostanie nałożona na mistrzów Polski do końca grudnia 2021 roku.

