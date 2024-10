Legnica w ekstazie, sensacyjny start drugiej połowy. Legia walczyła do samego końca

Legia Warszawa w ostatnich tygodniach zdaje się wracać na właściwe tory, a może bardziej adekwatne byłoby stwierdzenie, że kibice w końcu widzą efekty pracy Goncalo Feio i są one naprawdę bardzo dobre, bo zespół ze stolicy wrócił do wygrywania. Kolejne wyzwanie przyniósł Puchar Polski i wyjazd do Legnicy na mecz z Miedzią. Ten okazał się trudny, ale ostatecznie Legia wygrała 2:1, choć nerwów nie zabrakło.