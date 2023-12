Legia Warszawa wróciła po dwóch latach do europejskich pucharów. Kosta Runjaic doprowadził w poprzednim sezonie zespół do wicemistrzostwa Polski, które dało "Wojskowym" przepustkę do gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W nich drużyna przeszła trzy rundy i zameldowała się w fazie grupowej.