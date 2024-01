Legia znalazła zastępstwo reprezentanta Polski. Nietypowy kierunek

Media donoszą, że Legia Warszawa znalazła zastępstwo reprezentanta Polski, Bartosza Slisza, który odszedł do klubu MLS - Atlanta United. Nowym piłkarzem "Wojskowych" ma być Kosowianin 23-letni Qendrim Zyba, który ma przejść do stolicy za kwotę około 500 tys. euro - to byłby drugi najwyższy transfer w historii ligi kosowskiej.