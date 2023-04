Legia znalazła sposób na Raków? Sprytna zagrywka przed finałem

Legia w meczu z Wisłą Płock osiągnęła wszystko to, co sobie założyła - zdobyła trzy punkty, zbytnio się nie wysilając.

- Jest godzina 20:45 i teraz możemy rozpocząć przygotowania do finału z Rakowem - zapowiedział niemiecki szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej. - Przed piłkarzami dwa nieco lżejsze dni, a już we wtorek czeka nas arcyważny mecz finałowy. Szansę oceniam 50 na 50. Będziemy gotowi do twardej walki. Zależy mi również na tym, żebyśmy czerpali radość z gry. Można powiedzieć, że wtorkowy mecz zagramy u siebie w domu. Na pewno atmosfera będzie niesamowita. To będzie najważniejszy mecz w mojej karierze trenerskiej. Wiem, że cała Polska będzie oglądała to spotkanie. Najwyższa pora, żeby Legia ponownie podniosła Puchar Polski - powiedział Runjaić po meczu wygranym 2:0 meczu z Wisła (gole Josue 13. i Ernest Muci 90+3.).