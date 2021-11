Legia z Napoli zagra na czarno

Czarny kolor koszulek w nawiązaniu do ostatnich wyników mistrzów Polski może być odebrany różnorako. Trener Marek Gołębiewski zapewniał, że na boisku będzie fiesta a nie stypa. Koszulki będą jednak w kolorze "żałobnym".

Premiera koszulki i start jej sprzedaży w dniu prestiżowego meczu fazy grupowej Ligi Europy UEFA to kolejny element kampanii "We are back". Nowa koszulka meczowa bazuje na proekologicznych rozwiązaniach i po raz pierwszy w historii wykorzystano do jej produkcji technologię Primegreen. Trykoty są w całości wykonane z materiałów z recyklingu.



Reklama

Nowa koszulka meczowa w czarno-biało-zielonych barwach jest dostępna dla kibiców w wersji podstawowej w cenie 299 złotych oraz w wersji europejskiej z dodatkowymi elementami (m.in. badge UEFA EUROPA LEGUE) w cenie 349 złotych. Trykot trafił do sprzedaży w limitowanej liczbie.

Głównymi bohaterami promującymi trzeci komplet meczowy są polscy zawodnicy Mateusz Wieteska i Bartosz Slisz.

asz