Dwa tygodnie temu Panathinaikos odrzucił ofertę Legii za Dioudisa, która zdaniem Greków była mało poważna. Władze "Koniczynek" stwierdziły po niej, że w tym okienku nie przewidują oddawania piłkarzy za darmo.

Teraz, jak informuje portal sportime.gr, Legia wróciła z poważniejsza ofertą - chce wypożyczyć bramkarza do końca sezonu z opcją jego zakupu latem. Polacy ponoć namówili już na transfer Dioudisa, przekonując go, że jest teraz jej głównym celem transferowym, jeśli chodzi o obsadę bramki.

Grecy piszą jednak, że nie wiadomo, czy Panathinaikos się zgodzi na takie układ, bo klub "chciałby pieniądze do swoich kufrów wrzucić już teraz".

Dioudis, który do niedawna uznawany był za najlepszego bramkarza greckiej Super League, ma mocno naciskać na transfer. Zawodnik jest sfrustrowany faktem, że jest w tym sezonie tylko rezerwowym, a broni Włoch Alberto Brignoli. Do przenosin do Polski 28-letni Dioudis ma być nastawiony bardzo pozytywnie. Wcześniej już bronił poza Grecją - w Club Brugge. Wychowanek Arisu Saloniki grał także w innym klubie z Aten - Panioniosie.

Paweł Wszołek coraz bliżej Legii

Legia ostatnio robiła interesy z Panathinaikosem, ale były to transfery w drugą stronę. Do Aten z Łazienkowskiej przenieśli się Dominik Nagy (na wypożyczenie) oraz Carlitos, który jest obecnie jedną z najwiekszych gwiazd "Koniczynek". Z Arisu do Legii trafił latem Lindsay Rose, który ma tego samego menedżera co Dioudis.

Grek miał znaleźć się na krótkiej, liczącej dwa-trzy nazwiska liście bramkarzy, w których sprowadzeni już tej zimy celuje Legia. Wcześniej była ona szersza i znajdował się na niej m.in Czech Martin Jedlička z DAC Dunajska Streda.



Jedlička jednak w Ekstraklasie?

Jak poinformowała w specjalnym oświadczeniu jego grupa menedżerska Sport Invest, było to jednak trzy tygodnie temu. Legia sondowała możliwość sprowadzenia Jedlički, ale zrezygnowała z tego pomysłu. Bramkarz chce jednak opuścić słowacki klub i możliwe, że jednak trafi do Polski.

- Intensywnie zajmujemy się sytuacją Martina. Udowodnił swoją jakość w lidze słowackiej, europejskich pucharach i meczach czeskich drużyn młodzieżowych, w stosunkowo młodym wieku może też zaoferować duże doświadczenie. Negocjacje nie osiągnęły jeszcze ostatniego etapu, jednak odnotowujemy zainteresowanie kilku krajów - powiedział Pavel Pillár ze Sport Inves, który przyznał, że Jedlička ma propozycje z Holandii oraz z polskiej Ekstraklasy, ale z innych klubów niż Legia..