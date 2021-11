"Wojskowi" po pierwszej połowie sensacyjnie prowadzili z włoską ekipą, dzięki bramce, którą już w 10. minucie strzelił Mahir Emreli. Napór przyjedznych w końcu przyniósł efekt, a ostatecznie zaaplikowali oni polskiej drużynie aż cztery bramki. Jedną z nich - z rzutu karnego - strzelił Piotr Zieliński.

Po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Europy Legia ma w dorobku sześć punktów i plasuje się w tabeli na drugiej pozycji - za Napoli (7), a przed Leicester City (5) oraz Spartakiem Moskwa (4). Do rozegrania pozostały jej spotkania z ekipami z Anglii (na wyjeździe) i Rosji (u siebie). Najlepsza ekipa grupy awansuje bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Europy. Ta, która zajmie drugie miejsce - zagra w 1/16. Trzecia lokata premiowana jest przepustką do Ligi Konferencji (1/16 finału), a jedynie najsłabsza drużyna pozostanie z pustymi rękami.



Legia z dużymi szansami na to, by awansować

Czego zatem potrzebuje polski zespół, by wywalczyć promocję? Pozostanie w europejskich rozgrywkach (mówiąc prościej - uniknięcie ostatniej lokaty w grupie) gwarantuje jej zdobycie w dwóch ostatnich meczach dwóch punktów. Może też wystarczyć do tego ledwie jedno "oczko", ale tu spełnione muszą już zostać konkretne warunki. Jeżeli wywalczone zostanie w meczu ze Spartakiem - nie może on wcześniej wygrać z SSC Napoli. Jeżeli zaś z Leicester - drużyna ta nie mogłaby w ostatniej kolejce pokonać Włochów.



O wiele bardziej skomplikowana jest sytuacja w kwestii awansu do Ligi Europy. Naturalnie - zagwarantują to dwa zwycięstwa. W przypadku, gdyby udało się Legii pokonać w najbliższej kolejce Leicester City, możliwym jest, że będzie pewna awansu już po niej - stanie się tak, gdy Napoli nie przegra ze Spartakiem. Każde inne rozstrzygnięcie sprawi, że losy miejsc w Lidze Europy i Lidze Konferencji wyjaśnią się dopiero po ostatniej serii gier. Wariantów możliwych rozstrzygnięć jest jednak póki co jeszcze cała masa.



