Legia wciąż musi walczyć. AZ Alkmaar utrzymuje wiarę w awans

Legia wciąż musi walczyć. AZ nie pomogło

Przed piątą kolejką jasne było, że Legia i Aston Villa mogą sobie zapewnić awans do kolejnej rundy. Obu zespołom do tego wystarczył remis. Mogło się też wydarzyć tak, że przed starciem w Birmingham mogły już mieć awans. Warunkiem był podział punktów w meczu między AZ a Zrinjskim. Do tego jednak niestety, z polskiej perspektyw, nie doszło. Starcie między AZ a Zrinjskim zakończyło się wynikiem 1:0 dla gospodarzy i Legia wciąż potrzebuje jednego punktu do awansu.