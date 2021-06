Mistrz Polski przygotowania do nowego sezonu rozpoczął pierwszym treningiem na obozie w Austrii w środę. Dzień później doszło do starcia z SK Bischofshofen. W sparingu nie zagrał Bartosz Slisz, który w środę podkręcił staw skokowy.

Już w ósmej minucie pierwszy raz w tym meczu do siatki trafili goście. Abu Hanna dośrodkował z lewej flanki na prawą stronę pola karnego. Muci dopadł do piłki i mocno zagrał wzdłuż boiska do Emrelego. Nowy napastnik Legii dopełnił formalności z bliskiej odległości.

Azer jeszcze dwukrotnie w pierwszej połowie umieścił piłkę w bramce. W 23. minucie Bartosz Kapustka oddał piłkę wyrażającemu dużą ochotę do kreowania akcji Emrelego, a ten strzelił z lewej nogi tuż przy lewym słupku na 2-0.

Hat tricka Emreli skompletował w 37. minucie. Przechwyt piłki, minięcie obrońcy na dużej szybkości i płaski strzał na dalszy słupek - tak nowy snajper Legii uzyskał trzecie trafienie.

Tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie przewagę warszawskiej drużyny powiększył Kacper Skibicki. Gola na 4-0 strzelił po ładnym rajdzie Luquinhasa środkiem pola i odegraniu do prawej strony, gdzie towarzyszył akcji właśnie Skibicki. W ostatniej minucie podstawowego czasu gry Luquinhas dodał do asysty gola, którym ustalił wynik meczu na 5-0.

SK Bischofshofen - Legia Warszawa 0-5 (0-3)

Bramki: 0-1 Mahir Emreli (6), 0-2 Mahir Emreli (22), 0-3 Mahir Emreli (36), 0-4 Kacper Skibicki (48), 0-5 Luquinhas (90)

Wyjściowy skład Legii: Tobiasz - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia - Skibicki, Kapustka, Martins, Muci, Abu Hanna - Emreli, Lopes

Skład Legii w drugiej połowie: Kobylak - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia - Skibicki, Kapustka, Martins, Luquinhas, Abu Hanna - Emreli, Kostorz

MR