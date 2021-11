Mistrzowie Polski notują najsłabszą serię ligową od... 71 lat . Poprzednio sześć kolejnych spotkań przegrali w 1950 roku, kiedy to rzutem na taśmę udało im się uratować przed spadkiem. Aktualnie w tabeli Ekstraklasy zajmują przedostatnią pozycję z dorobkiem dziewięciu punktów i nawet dwa ewentualne zwycięstwa w zaległych spotkaniach nie są w stanie znacząco poprawić pozycji zespołu.

Artur Jędrzejczyk skomentował występ Legii

Gra Legii jest powszechnie krytykowana, a wygląda na to że zawodnicy nie są w stanie rozstrzygnąć przyczyn kryzyu i zdobyć się na impuls, by wyjść z impasu. Wymowny był obraz Artura Jędrzejczyka, który po meczu ze Stalą Mielec stanął przed kamerą "Canal + Sport" ze spuszczoną głową i z trudem cedził słowa.



- Kolejny raz... trudno jest mi cokolwiek powiedzieć. Po prostu wstyd. To nie jest miejsce, w którym powinniśmy być. Powinniśmy być na górze tabeli, a nie na dole - mówił.



- Dobrze graliśmy pierwszą połowę, a potem daliśmy sami strzelić Stali dwie bramki - dodawał.



"Wojskowi" reprezentacyjną przerwę spędzą w strefie spadkowej. Ich kolejnym meczem będzie pojedynek z Górnikiem Zabrze, który odbędzie się 21 listopada.



TC

