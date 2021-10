Według informacji Interii piłkarz Legii Warszawa Tomáš Pekhart stał się ofiarą złodziei. Jak udało się nam dowiedzieć, warszawskie mieszkanie króla strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy zostało obrabowane pod jego nieobecność, 4 lub 5 października. Do włamania doszło kiedy czeski napastnik przebywał w Gdańsku, korzystając z wolnych dni, które w trakcie przerwy reprezentacyjnej dał legionistom trener Czesław Michniewicz.

Król strzelców Ekstraklasy okradziony

Pekhart jest zawodnikiem Legii od lutego 2020 roku. W tym czasie zyskał miano kluczowego piłkarza warszawskiego zespołu. Na swoim koncie ma już dwa tytuły mistrza Polski, koronę króla strzelców Ekstraklasy, a także występ na tegorocznych mistrzostwach Europy. Jednak nawet to nie uchroniło go przed zakusami rabusiów. Jak ustaliliśmy, w ubiegłym tygodniu do jego mieszkania włamali się nieznani sprawcy. Z apartamentu na stołecznych Włochach zniknęły m.in. gotówka, biżuteria, zegarki i markowe torby. Wszystko o znaczniej wartości.

Reklama

W trakcie włamania piłkarza i jego rodziny nie było w środku. Napastnik Legii - korzystając z przerwy na mecze reprezentacji narodowych - pojechał do Gdańska. Po powrocie czekała go niemiła niespodzianka: splądrowane mieszkanie. Czech powiadomił o wszystkim policję, która od tygodnia prowadzi dochodzenie w sprawie.

Pekhart dla Interii: Jestem w szoku

O komentarz do naszych informacji zapytaliśmy w środę samego zainteresowanego. Piłkarz Legii przyznał, że jego mieszkanie zostało okradzione. - Mogę to potwierdzić. Jestem w wielkim szoku, moja rodzina także. Nie czujemy się bezpiecznie... Sprawa została zgłoszona policjantom i czekamy teraz na dalszy rozwój wydarzeń - powiedział Interii czeski zawodnik.

Kiedy mecz Legia Warszawa - Lech Poznań? Gdzie obejrzeć?

Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań w ramach 11. kolejki PKO Ekstraklasy zostanie rozegrany już niedzielę o godz. 17:30. Transmisja w Canal+ i TVP Sport. Transmisja internetowa w Sport.Interia.pl.

Sebastian Staszewski, Interia