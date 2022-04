Legia Warszawa zatrzyma gwiazdy? „30 procent szans”

Do końca trwającego sezonu PKO BP Ekstraklasy pozostało jeszcze kilka tygodni, ale działacze Legii Warszawa już rozpoczęli prace nad budową kadry na przyszły sezon. Czy na Łazienkowskiej zobaczymy więc Pawła Wszołka i Benjamina Verbicia, którzy do Legii są wypożyczeni z Unionu Berlin i Dynama Kijów? Według naszych ustaleń nie będzie to łatwe, ale to wciąż prawdopodobne.



Wszołek chce zostać w Legii

Według informacji Interii znacznie bardziej realny jest scenariusz, według którego na Łazienkowskiej pozostanie Wszołek. Jak słyszymy w otoczeniu 29-letniego piłkarza, jest on zdecydowany, aby grać w Legii i tam odbudowywać swoją pozycję w reprezentacji Polski.



- Nie wykluczajmy Wszołka i Verbicia, oni są dalej w grze. Nie powiem, że na 100 procent będą u nas grali, ale szanse są, tak na 30 procent. Paweł raczej będzie chciał z nami zostać. Dużo zależy od tego, jak to wszystko będzie się toczyło, jakie będzie podejście zawodników, jakie będzie podejście ich klubów - przekonuje Interię dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

Gdyby Wszołek został, w klubie wystrzeliłyby korki od szampana. Bo to nie tylko ważne ogniwo stołecznej jedenastki, ale także jeden z liderów szatni. Kłopotem jest jednak kontrakt piłkarza, wiążący go z Unionem (okazało się, że ten, wbrew medialnym informacjom, nie wygasa 30 czerwca). Szansa na porozumienie jednak jest, bo niemiecki klub nie jest zachwycony współpracą z Wszołkiem, który przez pół roku nie zdążył zagrać w Bundeslidze.

Co dalej z Verbiciem?

Znacznie trudniej będzie namówić na zostanie w stolicy Verbicia. Problemem jest wysoka pensja, jaką zawodnik ma w Dynamie (nieoficjalnie mówi się o umowie na poziomie miliona euro rocznie). Dodatkowo Słoweniec wyceniany jest na 4,5 mln euro, a Dynamo zapłaciło za jego transfer 4 mln euro... Z drugiej strony za pół roku wygasa kontrakt Verbicia z Ukraińcami. Ale przecież chrapkę na piłkarza będą miały także bogatsze zespoły z Zachodu.

- Verbić potrzebuje czasu, aby zobaczyć jak w tych okolicznościach będzie się u nas czuł, jak się będzie u nas odnajdywał. A na koniec dojdą kwestie finansowe - tłumaczy nam Zieliński.

W tym sezonie Wszołek rozegrał w barwach Legii 10 meczów. Na koncie ma cztery bramki i dwie asysty. Verbić zgromadził dopiero dwa spotkania - oba z Rakowem Częstochowa, w Ekstraklasie i Pucharze Polski.

Sebastian Staszewski, Interia