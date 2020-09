Przeprowadzone we wtorek testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 dały pozytywny wynik u jednego z członków sztabu szkoleniowego Legii Warszawa.

Zawodnicy oraz pozostali członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do czwartkowego meczu IV rundy eliminacji Ligi Europy z azerskim Karabachem Agdam. Stawką tego meczu jest awans do fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek.

Poniżej pełna treść komunikatu, który pojawił się na oficjalnej stronie Legii:



"Informujemy, że zgodnie z obowiązującym protokołem "UEFA Return to Play", we wtorek, 29 września, dwa dni przed meczem IV rundy eliminacji Ligi Europy UEFA, drużyna oraz sztab Legii Warszawa przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. U jednego z członków sztabu test dał wynik pozytywny. Klub niezwłocznie wdrożył wszystkie niezbędne procedury. Wszyscy pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do jutrzejszego meczu. Klub otrzymał już także potwierdzenie od Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie rozegrania jutrzejszego meczu".



Początek spotkania Legia - Karabach przy Łazienkowskiej o godz. 20.



Losowanie grup LE zaplanowano na 2 października w Nyonie. Finał edycji 2020/21 ma się odbyć w Gdańsku.