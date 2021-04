Już wkrótce przekonamy się, jak aktywna na rynku transferowym będzie Legia Warszawa. Zdobycie mistrzostwa Polski wydaje się być już formalnością, ale schody rozpoczną się tradycyjnie u bram Europy. „Wojskowi” potrzebują wzmocnień i niewykluczone, że sięgną po reprezentanta Polski.

Do informacji w tej sprawie dotarł portal meczyki.pl.



To nie pierwsze przymiarki Legii do Mateusza Bogusza, piłkarza Leeds United, który w tym sezonie gra na wypożyczeniu w zespole Segunda Division UD Logrones. I właśnie to ten hiszpański klub, tuż przed zamknięciem poprzedniego okna transferowego, wygrał rywalizację o Polaka.



20-letni Bogusz jednak nie schodzi z radarów Legii, zwłaszcza, że w najlepszym zespole w kraju chciałby go widzieć dobry znajomy z młodzieżowej reprezentacji, czyli były selekcjoner, a obecnie trener "Wojskowych" Czesław Michniewicz.



Mateusz Bogusz wybierze Legię Warszawa?

Początek w Hiszpanii utalentowany Bogusz miał udany, beniaminek drugiej ligi z nim w składzie zaczął wygrywać, ale teraz nasz zawodnik jedynie podnosi się z ławki. Na zapleczu La Ligi zdążył wystąpić w 18 meczach, w których zapisał na swoim koncie bramkę i asystę.

"Według naszych informacji toczą się już zaawansowane rozmowy, aby trafił na Łazienkowską w nowym sezonie. Zawodnik ma być zdecydowany na takie przenosiny" - informują meczyki.pl.