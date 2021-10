Legia Warszawa Miły gest gwiazdy Leicester. Piłkarze Legii obdarowani

Takie informacje o obrońcy warszawskiej Legii przekazuje "przegląd Sportowy". Jest to o tyle ciekawe, że Maik Nawrocki wychował się w Niemczech i przez lata był zawodnikiem Werderu Brema. Teraz inny niemieck klub, Bayer Leverkusen chciałby go sprowadzić. A nie jest w tym osamotniony.





Legia Warszawa zatrzyma Maika Nawrockiego?

Młody gracz był wypożyczony z Werderu Brema do Warty Poznań, a gdy ta nie była w stanie po niego na dłużej sięgnąć, trafił do Legii Warszawa. Tu spisuje się znakomicie, a mecz z Leicester City był jego popisem. Legia także wypożyczyła tego zawodnika do końca sezonu, ale ma prawo pierwokupu. Dopiero jeżeli nie skorzysta, mogą go pozyskać inni.



