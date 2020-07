Legia Warszawa. Wojciech Kowalczyk: Tytuł jest już w rękach Legii

Wojciech Kowalczyk widzi już w Legii mistrza Polski. Chwali też prezesa Dariusza Mioduskiego, co nie zdarza się mu często.

Legia Warszawa odpadła już z rywalizacji o Puchar Polski, ale zmierza po mistrzostwo. W poprzednim sezonie "Wojskowi" stracili tytuł na ostatniej prostej, na rzecz Piasta Gliwice.

Tym razem podopieczni Waldemara Fornalika również gonią ekipę ze stolicy. Zadanie mają jednak trudne, bo na trzy kolejki przed końcem rozgrywek tracą do Legii osiem punktów.

Kowalczyk twierdzi, że Legia nie może już wypuścić mistrzostwa. Przyznaje, że walka o tytuł jest rozstrzygnięta.

- Legia jest mistrzem Polski, nikt jej tego nie zabierze. Nawet gdyby już punktu nie zdobyła, to nie wierzę, że Lech i Piast powygrywają wszystko do końca. Przecież na koniec ligi na Łazienkowską przyjedzie Pogoń Szczecin, też zdziesiątkowana. Nie no, tytuł jest już w rękach Legii - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".