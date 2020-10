Piłkarzom Ekstraklasy przedstawiono jasne procedury, mające na celu unikanie ryzyka zakażeń koronawirusem, by liga została dograna w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Tymczasem media społecznościowe obiegły zdjęcia imprezującego w najlepsze piłkarza Legii Warszawa, Williama Remy'ego.

Regularne testy, brak publiczności na stadionach, cyfrowe konferencje prasowe, wywiady telewizyjne przeprowadzane za pomocą specjalnych wysięgników do mikrofonów. To, i wiele innych rzeczy, ma służyć bezpieczeństwu ligowych rozgrywek.

Z tego też względu, aby uniknąć masowych zakażeń zawodników, którzy przecież w trakcie treningów i podróży siłą rzeczy spędzają ze sobą sporo czasu, piłkarzom zaleca się względną izolację. Jest jasne, że zawodnicy nie są w stanie całkowicie odciąć się od świata, lecz kluby mocno zabiegają o to, by piłkarze przestrzegali panujących obostrzeń i bez potrzeby nie narażali siebie ani kolegów z drużyny.



Okazuje się, że wszystkie zalecenia ma za nic obrońca Legii Warszawa, William Remy. Choć tylko we wtorek w województwie mazowieckim wykryto ponad 3,5 tys. nowych przypadków koronawirusa, to zawodnik nie miał nic przeciwko udziału w tłocznej imprezie.



Do sieci wyciekły zdjęcia, na których półnagi Remy pozuje w towarzystwie dwóch młodych kobiet. Na drugim ze zdjęć widać piłkarza w sporym tłoku, za stołem zastawionym alkoholem.



Remy jest piłkarzem Legii od stycznia 2018 roku. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu, choć piłkarz od dawna odgrywa w zespole marginalną rolę.



Obrońca często bywał w ostatnim czasie kontuzjowany, innym razem nie pojawiał się w kadrze meczowej bez żadnego wyjaśnienia.

