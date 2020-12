Legia Warszawa pożegnała dwóch francuskich piłkarzy. Stołeczny zespół rozwiązał kontrakty z Williamem Remym i Vamarą Sanogo.

Remy bronił barw Legii od stycznia 2018 roku. Na Łazienkowską trafił z Montpellier. Francuski obrońca dwukrotnie świętował z Legią zdobycie mistrzostwa Polski i raz Puchar Polski.

W stołecznym zespole wystąpił w 52 meczach (a także trzy w rezerwach), w których odniósł 29 zwycięstw, zanotował dziewięć remisów i poniósł 14 porażek. Remy strzelił trzy gole i zapisał na swoim koncie trzy asysty, obejrzał także osiem żółtych i jedną czerwoną kartkę. Ostatni raz zagrał w Legii 19 września tego roku w pojedynku z Górnikiem Zabrze.



Nieudaną przygodę z warszawskim zespołem miał Sanogo. Odkąd związał się Legią, a miało to miejsce w 2017 roku, nękały go kontuzje. Nawet kiedy Francuz był wypożyczony do Zagłębia Sosnowiec.



W Legii zagrał w zaledwie z czterech spotkaniach. Po raz ostatni w czerwcu przeciwko Górnikowi Zabrze.

