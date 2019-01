- W Legii nie ma nie tylko malej, ale żadnej wymiany informacji między pierwszym zespołem a drugim i grupami młodzieżowym. Trener Ricardo Sa Pinto robi swoje, a grupy młodzieżowe ma gdzieś. Nie tędy droga! - alarmuje były napastnik Lecha, Widzewa i klubów Bundesligi Artur Wichniarek, który był gościem programu "Prawda Futbolu" Romana Kołtonia.

Wichniarek obawia się, że Legia nie uczy się na błędach. Latem 2017 r. najbogatszy polski klub oddał lejce Chorwatom - Romeo Jozakowi i dyrektorowi sportowemu Ivanovi Kepcii. Skończyło się to źle dla klubu. Nie tylko fiaskiem w europejskich pucharach, ale też transferami, które sporo kosztowały, a nic nie dały, jak choćby Eduardo.

- Legia, z FC Chorwacja, nawałnicy chorwackiej myśli szkoleniowej i trenerów, którzy nigdy nie byli trenerami, wpada w portugalską. Prezes daje pełnię władzy Sa Pinto, który blokuje dostęp do oglądania jego treningów - dziwi się Wichniarek.

- Rozmawiałem z Jackiem Zielińskim, który jest koordynatorem grup młodzieżowych. Nie ma żadnej, nie tylko malej, ale żadnej wymiany informacji między pierwszym zespołem a drugim i grupami młodzieżowym. Sa Pinto robi swoje, a grupy młodzieżowe ma gdzieś. W którym kierunku idziemy?! O co chodzi?!

- To jest wielki błąd - grzmi Wichniarek.

W Legii brakuje mu dalekosiężnego planu.

- Nie patrzymy perspektywicznie, długofalowo, tylko na ten jeden moment. Nie tędy droga! Tak nie postępują: Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Manchester City czy inne wielkie kluby. Nie jesteśmy w stanie brać przykładu z lepszych, tylko czerpiemy nie wiadomo z czego i skąd. Dlatego w dalszym ciągu jesteśmy w ogonie europejskiej piłki klubowej - uważa Artur Wichniarek.

Pod rządami Sa Pinto warszawian opuścili ostatnio reprezentanci Polski Krzysztof Mączyński i Michał Pazdan. Pojawili się za to Luis Rocha, który nie zawsze miał miejsce w ósmej drużynie Grecji - Panetolikos i Salvador Agra. pozyskany za pół miliona euro, który w tym sezonie, w barwach Cadiz CF, w Segunda Division, do wyjściowego składu zmieścił się tylko cztery razy na 19 meczów. Nie tylko na podbój Europy, ale nawet na wygranie ligi wygląda to słabo.

W rankingu klubowym UEFA Legia jest na 59. miejscu, za Ludogorcem Razgrad, APOEL-em Limassol i BATE Borysów. W rankingu ligowym Ekstraklasa jest na 25. pozycji w Europie za ligą Kazachstanu.