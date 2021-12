"Wojskowi" zanotowali niedawno najdłuższą serię porażek od ponad 80 lat. Udało im się ją przerwać, pokonując przed własną publicznością Jagiellonię Białystok (1-0), lecz w niedzielę demony wróciły. Legia okazała się słabsza od "Pasów", z którymi przegrała 0-1 i pozostaje w strefie spadkowej z ligi.

Nawet dwa zaległe mecze i ewentualne wygrane nie poprawią znacząco pozycji zespołu. Aktualnie ma w dorobku 12 punktów. Gdyby za dwa triumfy dopisał ich sześć, z 18 "oczkami" wciąż byłby na 13. pozycji. Strata do liderującego Lecha Poznań to w tym momencie aż... 26 punktów.



Reklama

Kto zasłużył na awans do wielkiego finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na awans do wielkiego finału? Jan-Krzysztof Duda 58% Maria Andrejczyk 42%

głosów: 6006

Legia w pucharach? Jest jedna furtka

Według analityków z "EuroClubIndex", Legia straciła już jakiekolwiek szanse na to, by włączyć się do walki o mistrzostwo Polski (co, biorąc pod uwagę jej aktualną sytuację nie jest wielkim zaskoczeniem). Co ciekawe, eksperci uważają, że zespół w końcu przezwycięży trawiący go kryzys i zacznie regularnie punktować - prognozowana lokata na koniec sezonu to dziewiąte miejsce, a dorobek punktowy - 46.



Podsumowanie kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 - zapraszają: Staszewski, Peszko i goście!

To jednak jasno pokazuje, że szanse nawet na ligowe podium, a tym samym prawo gry w europejskich pucharach są niewielkie. W analizie trzeci w tabeli Raków Częstochowa ma mieć na zakończenie sezonu 61 punktów - tyle samo, co czwarta Lechia Gdańsk. To aż o 15 więcej, niż szacowany dorobek "Wojskowych".



Dla klubu z Warszawy istnieje jednak furtka, dająca prawo marzeń o europucharach. To Puchar Polski. Legia jest w ćwierćfinale rozgrywek, a ewentualny triumf dałby jej przepustkę do kwalifikacji Ligi Konferencji.



TC

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu

By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL