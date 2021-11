Zasady przechodzenia do kolejnych rund w europejskich pucharach są w tym sezonie wyjątkowo skomplikowane. W fazie grupowej Ligi Europy najlepiej wyjaśnia je poniższy schemat.



1. miejsce w grupie - awans do 1/8 finału Ligi Europy,



2. miejsce w grupie - awans do 1/16 finału Ligi Europy i gra ze "spadkowiczem" z Ligi Mistrzów,



3. miejsce w grupie - wiosną gra w 1/16 Ligi Konferencji,



4. miejsce w grupie - odpadnięcie z europejskich pucharów.

Dziwna sytuacja Legii. Wciąż może awansować, choć nie zagra w LK

Sytuacja Legii przed ostatnim meczem ze Spartakiem jest bardzo ciekawa. Matematyka wskazuje bowiem na to, że mistrzowie Polski mają wszystko w swoich nogach. Wygrana da im awans do kolejnej rundy LE z drugiego miejsca. Przegrana - będzie oznaczała, że wiosną nie zobaczymy Legii w europejskich pucharach.



Stanie się tak dlatego, że w drugim bezpośrednim meczu zmierzą się ze sobą Napoli oraz Leicester. Niezależnie od wyniku przynajmniej jedna z tych drużyn wyprzedzi Legię w tabeli.

Liga Europy. Tabela grupy C

1. Leicester City 8 pkt, bramki: 10-8,



2. Spartak Moskwa 7 pkt, bramki: 9-9,



3. SSC Napoli 7 pkt, bramki: 12-8,



4. Legia Warszawa 6 pkt, bramki: 4-10.

