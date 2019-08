Nie byłoby awansu wicemistrza Polski do 4. rundy eliminacji Ligi Europy, gdyby nie dobra gra Waleriana Gwilii. Jak w Górniku, tak w Legii reprezentant Gruzji - w krótkim czasie - stał się pierwszoplanową postacią zespołu.

W rewanżowym meczu z greckim Atromitos Ateny (2-0), 25-letni Gwilia należał do najlepszych na boisku. Zaliczył asystę przy trafieniu Pawła Stolarskiego, a potem sam wpisał się na listę strzelców. Teraz z dobrej strony będzie się chciał pokazać w dwumeczu ze szkockim Rangers FC.

Gwilia ma spore międzynarodowe doświadczenie. Występował w juniorach Metalista Charków, w pierwszym zespole Metalurga Zaporoże, skąd potem przeniósł się na Białoruś. Lata pobytu na Ukrainie sprawiły, że ma obywatelstwo tego kraju. Po przenosinach zaliczył sezon w FK Mińsk, żeby potem przejść się do czołowego klubu za naszą wschodnią granicą BATE Borysów. Z tym zespołem dwa razy sięgnął po mistrzostwo. Zimą zeszłego roku podpisał kontrakt z FC Luzern. Jesienią wystąpił w 16 spotkaniach w lidze i w pucharach klubu ze Szwajcarii, a następnie, za namową odpowiadającego za transfery w Zabrzu Artura Płatka, został wypożyczony do Górnika.

Walnie przyczynił się do tego, że górnicza jedenastka wiosną spokojnie utrzymała się w Ekstraklasie. Zdobył wprawdzie tylko jednego gola, ale zanotował aż sześć asyst. To jego gra i zagrania otwierały drogę do bramki Igorowi Angulo, królowi strzelców rozgrywek w poprzednim sezonie, a także innym zawodnikom. W Zabrzu czyniono starania, żeby zatrzymać Gruzina u siebie, ale ten wybrał lepszą finansowo ofertę klubu ze stolicy. Z Legią podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jak pokazują mecze tego sezonu jego sprowadzenie szybko się zwraca. Gwilia to w tej chwili kluczowy zawodnik zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia, co dobitnie pokazał w meczu w Atenach. W dziewięciu wszystkich meczach obecnego sezonu, liga i europejskie puchary, zdobył dwa gole i zaliczył już trzy asysty. Na jego dobrą grę liczą nie tylko w Legii, ale też w reprezentacji Gruzji, którą na początku września czeka mecze w eliminacjach Euro 2020 z Danią w Tbilisi. W kadrze narodowej swojego kraju wystąpił dotąd 22 razy.

Michał Zichlarz

