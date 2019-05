Trener Aleksandar Vuković podpisał nowy kontrakt z Legią - poinformował w piątkowy wieczór prezes klubu ze stolicy Dariusz Mioduski.

39-letni Serb podpisał umowę na rok z opcją przedłużenia. Prowadzona przez niego Legia jest liderem Ekstraklasy.

- Jesteśmy przekonani o słuszności tej decyzji - powiedział Mioduski, który ogłosił decyzję o nowej umowie podczas spotkania z okazji premiery filmu dokumentalnego "7 kroków do mistrzostwa".

- Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył mnie prezes. To, jak drużyna będzie funkcjonowała, ma jedyne znaczenie. Udowodnię, że tak jak wierzy we mnie prezes i osoby, które zdecydowały się na ten odważny krok, będę dobrym trenerem. Pięć lat przygotowania, z czego cztery w klubie, to wystarczający okres. Czuję się gotowy, żeby podołać temu zadaniu - powiedział Vuković, cytowany na stronie Legii.

2 kwietnia Vuković przejął funkcję trenera Legii po zwolnieniu Ricardo Sa Pinto. Legia podziękowała Portugalczykowi po porażce 0-4 z Wisłą w Krakowie.

Legioniści zajmowali wówczas drugie miejsce w tabeli ze stratą pięciu punktów do Lechii Gdańsk. Dziś są liderami z punktem przewagi nad Piastem Gliwice i trzema nad Lechią. Pod wodzą "Vuko" mistrzowie Polski wygrali pięć z siedmiu meczów.

39-letni Vuković, przez lata piłkarz Legii, od 2015 roku znajduje się w sztabie trenerskim klubu ze stolicy.

Vuković tymczasowo prowadził Legię dwukrotnie, po zwolnieniu trenera Besnika Hasiego, a następnie - Deana Klafuricia. Po raz trzeci otrzymał tę misję po zwolnieniu Sa Pinto. Teraz otrzymał zaufanie władz klubu i stanowisko pełnoprawnego trenera.

