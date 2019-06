To byłby transferowy hit. Aleksandar Vuković chciałby w klubie Vadisa Odjidję-Ofoe, ale przyznaje, że jego powrót do klubu jest mało prawdopodobny.

Legia rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu. W czasie zgrupowania w Warce Vuković ma do dyspozycji tylko jednego nowego zawodnika - bramkarza Wojciecha Muzyka. Walerian Gwilia odpoczywa po zgrupowaniu reprezentacji Gruzji, Igor Lewczuk czeka na pozwolenie rozpoczęcia treningów z nową drużyną od poprzedniego klubu - Girondins Bordeaux.



Jak informuje "Przegląd Sportowy", trener Legii chętnie widziałby w klubie jeszcze jednego piłkarza. - Vadis Odjidja-Ofoe. Muszę patrzeć realnie, sprowadzenie Belga nie wydaje się w tym momencie możliwe - przyznaje Serb.



Odjidja-Ofoe grał w Legii w sezonie 2016/2017. W tym czasie strzelił cztery gole w 31 występach w Ekstraklasie, zagrał również z klubem w Lidze Mistrzów. Potem za 2,5 miliona euro odszedł do Olympiakosu Pireus. Obecnie jest piłkarzem KAA Gent, z którym wiąże go jeszcze roczny kontrakt. Pomocnik niedawno przyznał jednak, że żałuje zamiany Polski na Grecję sprzed dwóch lat.



- Zostałem okradziony we własnym domu i od tej pory źle się tam czułem. Moja żona i córka, która miała tylko sześć miesięcy, cały czas się bały. Na pewno odejście z Legii do Olympiakosu było błędem- stwierdził.