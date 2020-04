Michał Karbownik już w najbliższym oknie transferowym może opuścić Polskę. Kolejnym klubem zainteresowanym piłkarzem Legii Warszawa jest Valencia.

Karbownik w Ekstraklasie zadebiutował w szóstej kolejce obecnego sezonu. Legia pokonała wtedy ŁKS 3-2. Do tej pory 19-latek zanotował 19 ligowych występów. Nie zdobył bramki, ale zaliczył sześć asyst.

Lewy obrońca Legii jest jednym z objawień sezonu. Nic dziwnego, że wzbudza zainteresowanie klubów z czołowych europejskich lig.

Karbownika chciały by u siebie przede wszystkim kluby hiszpańskie i to lokalni rywale - Real Betis i Sevilla FC. Teraz do walki o Polaka włączył się kolejny duży gracz.

Ma to być Valencia. Poinformował o tym portal eldesmarque.com, który powołuje się na rozmowę z Mariuszem Piekarskim, agentem piłkarza.

Co prawda nie zdradził on żadnych szczegółów, ale Hiszpanie twierdzą, że to właśnie Valencia na tą chwilę wygrywa wyścig o Polaka. Menadżer zawodnika potwierdził jedynie, że rozmawia z czterema klubami z Półwyspu Iberyjskiego, ale nie jest to jedyny brany pod uwagę kierunek.

Mówi się, że Legia może oczekiwać za swojego piłkarza kwotę rzędu nawet siedmiu milionów euro. Na standardy naszej ligi są to gigantyczne pieniądze. Także nie każdy klub z zagranicy jest w stanie wyłożyć taką sumę, tym bardziej po stratach, jakie niesie ze sobą koronawirus. Według eldesmarque.com Valencia jest najbliżej spełnienia finansowych wymagań.

MP



