Po zakończeniu poprzedniego sezonu Miroslav Radović odszedł z Legii Warszawa. Od tego czasu Serb pozostaje bez klubu. Wicemistrzowie Polski postanowili uroczyście pożegnać swojego byłego zawodnika.

Radović był ważną częścią warszawskiego zespołu. W stolicy grał od lipca 2006 roku do lutego 2015. Później wrócił do Legii w sierpniu 2016 roku i występował w niej do końca sezonu 2018/19. Od tej pory pozostaje bez klubu, a przed spotkaniem z Lechem Poznań doczeka się uroczystego pożegnania.

Serb zdobył z Legią cztery mistrzostwa Polski i sześć Pucharów Polski i Superpuchar. W klubie ze stolicy zagrał 391 razy, co czyni go trzecim zawodnikiem z największą liczbą występów w warszawskim klubie. Wyprzedzają go tylko Jacek Zieliński (404 występy) i Lucjan Brychczy (452). Radović strzelił dla Legii 91 goli.

Wcześniej, podczas lipcowego meczu z Pogonią Szczecin, taką ceremonię zorganizowano Arkadiuszowi Malarzowi i Kasprowi Hamalainenowi. Przed sobotnim meczem z Lechem to samo spotka Radovicia.

MP



