We wrześniu Czesi rozegrają dwa spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2022. 2 września, w Ostrawie, zmierzą się z Białorusią. Trzy dni później zagrają na wyjeździe z Belgami. Z kolei 8 września, w Pilznie, rozegrają towarzyski mecz z Ukrainą.



Powołania nie dostał Patrick Schick, który zachwycał na Euro 2020. W marcowym meczu z Walią został bowiem ukarany czerwoną kartką i nie może zagrać w dwóch najbliższych meczach eliminacyjnych. Selekcjoner Jaroslav Silhavy uznał, że nie warto go powoływać jedynie na spotkanie towarzyskie.



Mimo wypadnięcia Schicka, napastnik Legii Tomasz Pekhart znalazł się tylko na liście rezerwowej. Być może stało się tak z powodu urazu, jakiego Czech nabawił się na rozgrzewce przed spotkaniem ze Slavią Praga w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy.



MP

