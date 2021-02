Jak informuje serwis "Meczyki.pl", Legia Warszawa jest bliska porozumienia w kwestii sprowadzenia dwóch piłkarzy. To Jasura Jakszibojew i Artem Szabanow. Szczególnie ciekawy jest drugi z nich, reprezentujący aktualnie barwy Dynama Kijów.

"Wojskowi" zimą póki co nie są zbyt aktywni, ale wiele wskazuje na to, ze może się to zmienić. Głośno jest o potencjalnym powrocie do Polski Kamila Grosickiego, który miałby dołączyć właśnie do stołecznego klubu. Jak się okazuje - na tym wcale nie musi się skończyć.

