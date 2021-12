"Wojskowi" w obecnym sezonie spisują się bardzo słabo i w tabeli Ekstraklasy zajmują miejsce w strefie spadkowej. Media donoszą, że wraz z przyjściem nowego trenera (prawdopodobnie - Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa) planowana jest gruntowna przebudowa drużyny. Dotyczyć ona będzie także obsady bramki, choć tu w grę wchodzi też rozstanie z weteranem - Arturem Borucem.

Legia zagina parol na bramkarza?

Jak donosi serwis "Meczyki.pl", Legia jest zainteresowana pozyskaniem Rafała Strączka. 22-letni bramkarz jest aktualnie zawodnikiem Stali Mielec i pewnym punktem drużyny. Jego kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem sezonu, co oznacza, że mógłby dołączyć do wciąż aktualnych mistrzów kraju za darmo.



W obecnym sezonie Strączek rozegrał dotąd 14 spotkań, w których puścił 21 goli. Czterokrotnie zachowywał czyste konto. Przez ekspertów zaliczany jest do grona wyróżniających się bramkarzy ligi, a swego czasu był bliski przenosin do Rakowa Częstochowa.



