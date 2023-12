Legia Warszawa straci piłkarza? Ma wrócić do poprzedniego klubu

Lindsay Rose , maurytyjski piłkarz z francuskim rodowodem przybył do L egii Warszawa latem 2021 r. jeszcze za kadencji trenera Czesława Michniewicza z greckiego Arisu Saloniki . Tak naprawdę nie uzyskał na stałe miejsca w podstawowym składzie "Wojskowych", ani u byłego selekcjonera, ani u kolejnych trenerów Legii - Aleksandara Vukovicia i Kosty Runjaicia . Spadał coraz niżej w hierarchii, doszło do tego, że w rundzie jesiennej bieżącego sezonu 2023/24 w Ekstraklasie zagrał jedno spotkanie - przez kwadrans wystąpił w sierpniu w wyjazdowym meczu z Koroną Kielce , przez resztę czasu grał głównie w III-ligowych rezerwach Legii.

Lindsay Rose odjedzie z Legii Warszawa do Arisu Saloniki?

- Mieliśmy o niego kilka zapytań. Interesuje nas i transfer i wypożyczenie. Jeśli mielibyśmy pokryć 30-40 procent wynagrodzenia, to też podejmiemy takie rozmowy. Na tych 60 procentach, które bym zaoszczędził, mógłby powstać wolny etat dla innego piłkarza. Problemem jest to, że jest pod wysokim kontraktem, a nie jest wykorzystywany. To nie jest zły piłkarz, ale od strony sportowej do nas nie pasuje i w tej hierarchii spadł - tłumaczył ostatnio Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii Warszawa cytowany przez serwis Legia.net.