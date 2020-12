Legia kończy rok piątkowym meczem przy Łazienkowskiej ze Stalą Mielec. Dzień później w klubie zapadną decyzje w sprawie przyszłości kilku zawodników grających w zespole mistrza Polski.

Trener Czesław Michniewicz przyznał, że chodzi o czwórkę piłkarzy: Domagoja Antolicia, Jose Kante, Williama Remy'ego i Pawła Stolarskiego. W sobotę odbędzie się spotkanie, w którym szkoleniowiec ze swoim sztabem i dyrektor sportowy Radosław Kucharski zdecydują, czy ci zawodnicy wylecą na styczniowe zgrupowanie do Dubaju.

- Jesteśmy przygotowani do dyskusji. Nie spotykamy się, nie wiedząc o czym rozmawiamy. Dziś nikomu nie mogę niczego obiecać - zapowiedział Michniewicz.

Praktycznie pewne jest odejście Antolicia. Z końcem roku Chorwatowi kończy się umowa z Legią. W październiku toczyły się negocjacje między klubem i piłkarzem, ale ostatecznie zakończyły się fiaskiem. Antolić zarabia dużo nawet jak na warunki legijne, a gra ostatnio mało. Pracujący na Łazienkowskiej od września Michniewicz preferuje w środku pomocy: Bartosza Slisza, Andre Martinsa, Michała Karbownika, Bartosza Kapustkę. Za czasów Aleksandara Vukovicia wyglądało to zupełnie inaczej. Antolić był pomocnikiem pierwszego wyboru.

William Remy w tym sezonie najlepszy występ miał na imprezie towarzyskiej. W październiku w sieci pojawiło się zdjęcie dobrze bawiącego się francuskiego piłkarza w otoczeniu kilku kobiet. Remy naruszył zasady zalecane przez Komisję Medyczną PZPN. Został odsunięty od drużyny, zapłacił - nałożoną przez Komisję Ligi - karę w wysokości 30 tysięcy złotych, ale przede wszystkim utracił resztki zaufania w klubie. Ma jeszcze półroczny kontrakt z Legią, ale mistrzowie Polski najchętniej pozbyliby się go już teraz. Jest bezużyteczny. Ostatni raz zagrał we wrześniowym spotkaniu z Górnikiem Zabrze, przegranym 1-3.

Do czerwca 2021 roku jest związany z Legią Paweł Stolarski. 24-letni obrońca grał w pierwszej części tego sezonu i to sporadycznie, a na jego pozycji - prawej obronie - zadomowił się Josip Juranović. Wkrótce wyleczyć się powinien Marko Vesović.

Jose Kante kiedy jest zdrowy, przydaje się Legii, ale to już przeszłość, Gwinejczyk częściej się leczy niż gra. Co robi teraz? - Jose nie trenuje z drużyną, trenuje tylko fragmentami. Czasami wchodzi w rozgrzewkę, później przychodzi na zajęcia indywidualne. Nie możemy na niego liczyć w najbliższym spotkaniu i zobaczymy jaka będzie jego przyszłość - powiedział o Kante Michniewicz przed meczem ze Stalą. Legia nie może liczyć na Kante. Nawet jak wyzdrowieje Gwinejczyk będzie potrzebował czasu a za pół roku umowa ze stołecznym klubem wygasa.

Michniewicz rozwiał na razie wątpliwości co do Joela Valencii. Tydzień temu mówił, że nie może być zadowolony z dotychczasowej postawy Ekwadorczyka. Ale nie zamierza przekreślać wypożyczonego z Brentford 26-letniego pomocnika. - Przyszedł do nas nie grając prawie przez rok. Ten zawodnik zostanie z nami przez kolejne pół roku. Dostanie szansę, by pokazać się w okresie przygotowawczym - zapowiedział Michniewicz.

Olgierd Kwiatkowski

Zdjęcie Domagoj Antolić / Piotr Matusiewicz / East News

