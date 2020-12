W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy doszło do sensacji. Stal Mielec po zaciętym i pełnym emocji meczu wygrała w Warszawie z miejscową Legią 3-2 (2-2). Co ciekawe, "Biało-Niebiescy" wszystkie gole zdobyli po rzutach karnych. W spotkaniu nie zabrakło kontrowersyjnych sytuacji. Jak poradził sobie z nimi sędzia Bartosz Frankowski?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Kowalewski dla Interii o decyzjach Mioduskiego: W piłce chodzi o złapanie dystansu. wideo TV Interia

Zacznijmy od przeanalizowania pierwszych dwóch rzutów karnych, które nie powinny budzić wątpliwości. W pierwszej sytuacji z 4. minuty meczu, Artur Jędrzejczyk (Legia) prawdopodobnie źle wyliczył tor lotu piłki i w efekcie zamiast głową trafić w futbolówkę, powalił rywala na ziemię. Sędzia bez chwili zawahania podyktował rzut karny, co było jak najbardziej prawidłową decyzją.

Reklama

Przy drugim rzucie karnym, prawdopodobnie błąd w kalkulacji popełnił Mateusz Wieteska. W 40. minucie spóźniony obrońca Legii staranował swojego rywala, za co prawidłowo został podyktowany rzut karny. Niestety, ale sytuacji tej nie dostrzegł sędzia boiskowy i potrzebna była interwencja arbitrów z wozu VAR, których rolę pełnili Krzysztof Jakubik i Arkadiusz Wójcik. Po obejrzeniu powtórki, Frankowski podyktował rzut karny, którego na bramkę zamienił Maciej Domański.

Czas przejść do kontrowersji i na początek sytuacja z 58. minuty spotkania. Po raz trzeci w tym meczu rzut karny został podyktowany za faul na Łukaszu Zjawińskim. Jednak, czy ta decyzja arbitra była prawidłowa? Sędzia Frankowski uznał, że Jędrzejczyk nieprzepisowo złapał swojego rywala i spowodował jego upadek, a w efekcie została podyktowana "jedenastka". Dodatkowo stoper Legii został ukarany żółtą kartką za tzw. brak szacunku do zawodów.

Zdjęcie Artur Jędrzejczyk (z prawej) i Łukasz Zjawiński w walce w polu karnym /

Niestety nie rozumiem tej decyzji arbitra. Jak możemy zauważyć na powtórkach, obaj zawodnicy trzymają siebie nawzajem i grają nieprzepisowo. W pierwszej fazie zdecydowanie mocniej trzyma swojego rywala napastnik Stali, jednak defensor Legii nie pozostaje mu dłużny i także łapie swojego rywala za koszulkę. Możemy to dokładnie zauważyć po tym, jak naciągnięte są koszulki zawodników. W końcowej fazie sytuacji, Zjawiński w teatralny sposób upada na murawę.

Warto zwrócić uwagę na to, że napastnik Stali chwilę przed upadkiem lekko wyskakuję w górę i nadal trzyma rywala za koszulkę, co jeszcze bardziej uświadamia mnie w myśli, że jest to po prostu próba oszukania arbitra. Niestety udało się to zawodnikowi i sędzia podyktował rzut karny. Uważam, że w tej sytuacji powinni interweniować VAR-owcy, a rzut karny musiał być anulowany. Jeżeli do kogoś nadal nie trafia moja interpretacja, to weźmy to na logikę. Skoro obaj zawodnicy grają nieprzepisowo, to dlaczego mamy nagradzać jednego z nich i podyktować rzut karny dla rywala?

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Czas na sytuację z 62. minuty spotkania i ulubionej przez wielu ocenie zagrania piłki ręką. Zawodnik Stali Mielec został trafiony piłką w rękę, a sędzia nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. Czy była to prawidłowa decyzja? W tej sytuacji nie do końca pomogą nam przepisy gry, lecz interpretacje, których uczą się sędziowie na szkoleniach. Przy tej analizie zacznijmy od tego, że piłka została zagrana w rękę z bardzo bliskiej odległości. W związku z tym obrońca Stali nie miał czasu na reakcję. Co więcej ręka ułożona była dość blisko ciała i moim zdaniem decyzja o braku przewinienia jest prawidłowa.



Jak najbardziej rozumiem argumenty z drugiej strony, o tym, że ręka nie była przy ciele, a zatem powiększyła obrys i powinien być karny oraz to, że zauważalny jest ruch ręki. No właśnie, ale czy ten ruch wynikał z tego, że zawodnik chciał zagrać piłkę, czy chciał schować rękę? Moim zdaniem nie jest to sytuacja klarowna, a tym bardziej nie jest ona oczywistym błędem arbitra. Nie rozumiem dlaczego sędziowie VAR interweniowali w tej sytuacji. Zgodnie ze specjalnym protokołem, VAR może reagować tylko wtedy, gdy mamy styczność z oczywistym błędem arbitra. W tej sytuacji z pewnością tego brakuje, gdyż jak już napisałem, nie jest to klarowne i czarno-białe zdarzenie.

Podsumowując ten mecz i próbując ocenić pracę arbitrów mam mieszane odczucia. Z jednej strony VAR pomógł przy drugim rzucie karnym, a z drugiej niestety zawiódł przy karnym nr. 3. Co więcej, nie wiem dlaczego interweniował w ostatniej opisywanej sytuacji. Co ciekawe, ta sama para arbitrów VAR była na meczu Lech - Pogoń , gdzie również zabrakło ich interwencji przy nieprawidłowo podyktowanym rzucie karnym...

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.