Spotkanie Legia Warszawa - Austria Wiedeń zaczęło się niespodziewanie źle dla podopiecznych Kosty Runjaicia. Już w 11. minucie bramkę na 0:1 zdobył 20-letni Muharem Huskovic. Gospodarze do końca pierwszej połowy nieustannie próbowali atakować, chcąc odrobić straty. Można rzec, że najdogodniejsza okazja byłaby w 43. minucie, gdyby sędzia Pierre Gaillouste z Francji nie popełnił poważnego błędu.

Legia Warszawa skrzywdzona przez sędziów. Legionistom należał się rzut karny

Otóż we wspomnianej minucie Paweł Wszołek był faulowany w polu karnym Austrii Wiedeń. Faul był na tyle ewidentny, że bez cienia wątpliwości można rzec, że Legii Warszawa należał się rzut karny. Niestety, arbiter Gaillouste nie zdecydował się na odgwizdanie "jedenastki", a nam pozostało zastanawianie się dlaczego. Na tym etapie rozgrywek Ligi Konferencji UEFA nie ma dostępnego systemu VAR, a więc nikt nie był w stanie pomóc francuskiemu arbitrowi.

Paweł Wszołek był faulowany. Legia Warszawa powinna wykonywać rzut karny

Wszołek, gdy dochodził do piłki został zaatakowany z tyłu przez Lucasa Galvao. Brazylijski defensor wykonał wślizg chcąc wybić futbolówkę. Co prawda udało mu się to, lecz przed tym gdy dotknął piłkę, trafił obiema nogami w nogę Wszołka, powodując jego upadek.