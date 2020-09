Czesław Michniewicz zaskoczył składem na mecz z Dritą w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. W Legii zadebiutuje Joel Valencia, a Michał Karbownik zagra na środku pomocy.

Dla Czesława Michniewicza to debiut w roli trenera Legii. Nowy szkoleniowiec od razu chce nadać zespołowi swój charakter i stąd kilka zmian w składzie.



W Legii, oprócz Michniewicza, zadebiutuje też Joel Valencia. Były piłkarz Piasta kilkanaście dni temu dołączył do drużyny.



Szkoleniowiec znalazł też nową pozycję dla Michała Karbownika. 19-latek zagra na środku pomocy.



Wcześniej młody zawodnik Legii grał na lewej obronie. Dzisiaj na tej pozycji znalazł się Josip Juranović. Chorwat do tej pory zagrał po razie w PKO Ekstraklasie i Pucharze Polski. Dziś pierwszy raz będzie reprezentował Legię na arenie międzynarodowej.



Legia: Boruc - Juranović, Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenović - Karbownik, Slisz - Wszołek, Luquinhas, Valencia - Pekhart



Drita: Malouku - Brdarovski, Cuculi, Gerbeshi, Blakcori - Namani, B. Shabani - X. Shabani, Fazliu, Ajzeraj - Rexha



MP