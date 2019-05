Mamy kolejny hit transferowy w Lotto Ekstraklasie. Legia w końcu się pozbyła swej perełki, jaką bez wątpienia był Sebastian Szymański, ale zrobiła to za naprawdę dobrą kwotę 5,5 mln euro! Szczęśliwym nabywcą okazało się być Dynamo Moskwa, 11-krotny mistrz Rosji, 12. zespół silnej rosyjskiej Premjer Ligi.

Szymański ma dopiero 20 lat, więc spokojnie mógłby grać ma MŚ U-20 w Polsce, ale jest już na tyle dobry, że z jego usług korzysta Czesław Michniewicz i reprezentacja Polski do lat 21

W ostatnim sezonie, w 34 meczach zaliczył dwie bramki i siedem asyst.

W Legii grał od stycznia 2013 (do Akademii Legii ściągnięto go z Top 54 Biała Podlaska), a do pierwszego zespołu został włączony w lipcu 2016 r.

Dwa mistrzostwa Polski, mistrzostwo do lat 19 i jeden Puchar Polski - z tak wypełnioną gablotą wybierze się do Rosji. Najpierw jednak czekają go ME do lat 21 we Włoszech. 16 czerwca gramy z Belgią.

Wiadomość o transferze Szymańskiego jako pierwszy opublikował red. Piotr Koźmiński z Super Expressu.



Transfer Szymańskiego to najwyższa transakcja gotówkowa za zawodnika Ekstraklasy, od lipca 2017 r., gdy Lech sprzedał Jana Bednarka do Southampton za sześć milionów euro. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w lipcu zeszłego roku Cracovia uzyskała za Krzysztofa Piątka 4,5 mln euro, widzimy czarno na białym, że tylko młodzi Polacy z Ekstraklasy są w cenie! Tymczasem kluby upierają się, by stawiać coraz częściej na obcokrajowców.

Szefowie Legii zyskali środki na załatanie dziury budżetowej, ale muszą też załatać poważny ubytek w szatni. Szymański ożywiał ofensywę wicemistrzów Polski. Ktoś musi go zastąpić.





Zdjęcie Sebastian Szymański potrafi strzelać ładne bramki / INTERIA.PL