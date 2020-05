Nie minął jeszcze rok od odejścia Sandro Kulenovicia z Legii Warszawa, a młody napastnik już zapowiada powrót do polskiego klubu. Sam nie wie jedynie, w jakiej roli.

- Uwielbiam Legię, Warszawę i może kiedyś tutaj wrócę. Jeżeli nie jako zawodnik, to kibic - zadeklarował 20-letni napastnik w rozmowie z portalem Legia.net.

Chorwat jest też jednym z nielicznych piłkarzy, którzy pozytywnie wspominają pobyt na Łazienkowskiej trenera Ricardo Sa Pinto.



- Zawsze będzie jednym z moich ulubionych trenerów, ponieważ miał odwagę na mnie postawić mimo młodego wieku, dać szansę 18-letniemu dzieciakowi. Dzięki niemu stałem się lepszym piłkarzem i człowiekiem. Jak w każdym związku - mieliśmy wzloty i upadki, lecz zapamiętam go pozytywnie do końca życia - stwierdził Kulenović.



20-latek jest obecnie zawodnikiem Dinama Zagrzeb, którego jest wychowankiem. To w tym chorwackim klubie grał do 16. roku życia, zanim przeniósł się do Legii Warszawa. Zanim jeszcze zadebiutował w polskiej drużynie udał się na wypożyczenie do Juventusu Turyn, z którym trenował w sezonie 2017/18.



Szansę w Legii dostał w kolejnym sezonie - najpierw od Deana Klafuricia, a później od wspomnianego już Sa Pinto. Obecny sezon rozpoczynał jako podstawowy napastnik drużyny Aleksandara Vukovicia, lecz na początku września został sprzedany do Dinama za 1,6 mln euro.



Dotychczas był jedynie rezerwowym w drużynie prowadzonej przez Nenada Bjelicę (zwolnionego po przerwaniu rozgrywek). Wystąpił w siedmiu meczach, nie zdobył żadnej bramki.



WG

Zdjęcie Sandro Kulenović / Jan Bielecki / East News