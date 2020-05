Legia Warszawa może mieć spory problem z obsadą bramki podczas pierwszych spotkań Ekstraklasy. Urazu nabawili się bowiem dwaj bramkarze - Radosław Majecki oraz Radosław Cierzniak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Paweł Wszołek: Każdy wygląda bardzo dobrze fizycznie. Wideo Legia.com

W sobotnim wewnętrznym sparingu w jednym zespole bronił Muzyk, a w drugim 19-letni Mateusz Kochalski, zazwyczaj trenujący w zespole rezerw - donosi "Przegląd Sportowy". Niewykluczone, że jeden z nich stanie w bramce Legii po wznowieniu rozgrywek Ekstraklasy.

Reklama

Na urazy narzekają bowiem dwaj golkiperzy, którym najbliżej było do wyjściowego składu. Radosław Majecki, który wcześniej trenował z zespołem zderzył się z Williamem Remy'm i nabawił się urazu uda.



Z kolei Radosław Cierzniak zmaga się z bólem pleców. Do treningów ma wrócić na początku tygodnia, ale dopiero wówczas okaże się, czy jest wrócił do pełnej sprawności.

Legia rozgrywki Ekstraklasy wznowi 30 maja i to przeciwko mocnemu przeciwnikowi - Lechowi Poznań. Jeszcze wcześniej, bo 26 maja czeka ją spotkanie w 1/4 finału Pucharu Polski przeciwko Miedzi Legnica.





Zdjęcie Radosław Majecki / Łukasz Skwiot / Newspix

WG