Według informacji „Przeglądu Sportowego” Radosław Majecki może przejść z Legii Warszawa do AS Monaco. Piłkarz ma podpisać kontrakt już zimą, ale do Francji ma przenieść się latem.

W niedzielę Radosław Majecki opuścił zgrupowanie Legii Warszawa w Turcji. Aleksandar Vuković, w rozmowie z portalem legionisci.com, zdradził, że był przygotowany na wyjazd bramkarza. Ma on powrócić w piątek.

"Przegląd Sportowy" poinformował, że wyjazd Majeckiego ma związek z jego transferem do Monaco. Co ciekawe zawodnik Legii nie jest jedynym polskim bramkarzem, którego obserwował francuski klub. Drugim jest Rafał Gikiewicz, któremu po sezonie kończy się kontrakt z Unionem Berlin i zastanawia się czy spróbować sił w mocniejszym klubie.

Majecki miałby podpisać kontrakt z klubem z księstwa już teraz. Od razu zostałby jednak wypożyczony do Legii, gdzie grałby do końca sezonu.

W obecnych rozgrywkach 20-latek jest podstawowym zawodnikiem Legii. Rozegrał komplet 20 ligowych meczów. W siedmiu z nich zachował czyste konto.

MP



