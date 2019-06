Legia Warszawa. Radosław Cierzniak przedłużył kontrakt

Radosław Cierzniak zostaje w Legii Warszawa. 36-letni bramkarz podpisał z klubem nowy, roczny kontrakt.

Cierzniak trafił do Legii w 2016 r., ale długo był tylko rezerwowym. Zaliczył m.in. występ w Lidze Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund (Legia przegrała 4-8), ale dopiero w ostatnim sezonie na dobre podniósł się z ławki.



15 spotkań w Ekstraklasie przekonało szefów Legii, by zaproponować Cierzniakowi nowy kontrakt. Związał się z klubem na rok, w umowie zawarto opcję jej przedłużenia.



- Cieszę się, że klub docenia moje umiejętności i kolejny sezon będę grał przy Łazienkowskiej. Pozostanie w Legii to dla mnie naturalny i najlepszy wybór. Mam tutaj wszystko, czego potrzeba piłkarzowi na najwyższym poziomie - podkreśla Cierzniak cytowany przez oficjalną stronę klubu.



36-latek przed przenosinami do Warszawy grał m.in. w Wiśle Kraków, Dundee United i Koronie Kielce. Nie wiadomo, z kim będzie rywalizował o miejsce między słupkami w przyszłym sezonie. Z drużyną prawdopodobnie pożegna się Arkadiusz Malarz, a po udanym występie na mistrzostwach świata do lat 20 zagraniczne kluby interesują się Radosławem Majeckim.



