Legia rywalizuje o wejście fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszym meczu 4. rundy eliminacji zremisowała ze Slavią Praga 2-2.



Mistrz Polski ma jednak problemy kadrowe. Kontuzjowani są Bartosz Kapustka i Bartosz Slisz. W meczu z czeską drużyną urazu nabawił się Kacper Skibicki, a na rozgrzewce ucierpiał Tomasz Pekhart i w składzie musiał zastąpić go Mahir Emreli.



Prawdopodobnie ten fakt wpłynął na to, że Legia złożyła wniosek o przesunięcie meczu z Bruk-Betem. Ekstraklasa SA przychyliła się do tej prośby. Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się to spotkanie.



Jeden mecz Legii został już wcześniej przełożony. Mistrz Polski rywalizował wtedy z Dinamem Zagrzeb w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Spotkanie w ramach 3. kolejki PKO Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin odbędzie się 15 grudnia.



