Legia Warszawa poznała rywala w el. Ligi Konferencji. Przesądziły rzuty karne

Do walki o awans do europejskich pucharów uprawnione są cztery polskie kluby. Wisła Kraków jako triumfator ostatniej edycji Pucharu Polski przystąpiła już do eliminacji Ligi Europy, a w pierwszej rundzie eliminacji trafiła na FK LLapi z Kosowa. "Biała Gwiazda" wygrała pierwszy mecz 2:0 i znajduje się w bardzo dobrej sytuacji przed czwartkowym rewanżem na wyjeździe. Jeśli podopieczni Kazimierza Moskala przypieczętują awans, w drugiej rundzie zmierzą się z Rapidem Wiedeń.

